Aπεβίωσε η Ιωάννα Κίτσιου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Ιωάννα Χρ. Κίτσιου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 5 – 11 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευάγγελος και Αθανασία Κίτσιου Παναγιώτης Κίτσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χρήστος, Ιωάννα – Μαρία και Στέφανος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Χρυσάνθη, Μαρία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού Καλαμπάκας, την Τετάρτη 5 – 11 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο της κυρίας Χαϊντούτη στον Κονισκό Καλαμπάκας.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».