Aπεβίωσε η Ευτέρπη Σιμορέλη

Eφυγε από τη ζωή η Ευτέρπη Αθ. Σιμορέλη σε ηλικία 90 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 31 – 10 – 2025 και ώρα 12ημεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ​​​Χριστίνα Σιμορέλη και Πανίκος Έλληνας, Τάνια Σιμορέλη – Καμπαγιάννη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ​​ Χρήστος και Μαρία, Αθανασία και Γρηγόρης, Ινώ, Αλέξανδρος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ​ Νεφέλη, Νικολέτα, Ευάγγελος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ​ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 31 –10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».