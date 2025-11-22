Aπεβίωσε η Ευγενία Τζανάκου

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η Ευγενία Ηλ. Τζανάκου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 23 – 11 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεωργία Τζανάκου και Θεμιστοκλής Χαντζιάρας Βασίλειος Τζανάκος και Χριστίνα Δημητρόβα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Φωτεινή, Ευγενία, Απόλλωνας ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Κυριακή 23 – 11 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».