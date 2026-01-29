Aπεβίωσε η Ελευθερία Βάλλα

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Ηλ. Βάλλα.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 30 – 1 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Βάλλα και Βασίλειος Τζέλης Καλλιόπη Βάλλα Ιερεύς Παϊσιος – Θεόδωρος Βάλλας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνα, Φανή, Κωνσταντίνος, Ελευθερία – Αγγελική, Ηλίας – Χρήστος, Ραφαήλ – Άγγελος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου (Παναγίας) Πλατάνου , την Παρασκευή 30 – 1 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Χαράλαμπου Νημά.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».