Aπεβίωσε η Ελένη Τσέλιου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η Ελένη Νικ. Τσέλιου.

Κηδεύεται την Δευτέρα 13 – 7 – 2026 και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Πετροπόρου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθανάσιος Τσέλιος Νικόλαος Τσέλιος και Θεοφανία Τραμουντάνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Απόστολος , Ηλίας , Χρήστος , Ελένη , Ελένη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Πετροπόρου, τη Δευτέρα 13 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».