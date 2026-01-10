Aπεβίωσε η Ελένη Σπυροπούλου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Ελένη Κων. Σπυροπούλου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 11 – 1 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κυριακή και Γεώργιος Γιαννούλας Αριστείδης Σπυρόπουλος και Αικατερίνη Βλάχου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ευστάθιος και Αντιόπη, Θωμάς και Βίκυ, Έλενα, Τατιάνα

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Κυριακή 11 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».