Aπεβίωσε η Ελένη Παππά

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Παππά.

Κηδεύεται την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων

Αφήνει πίσω της το σύζυγό της Νικόλαο Παππά, τα παιδιά τους Παρασκευή Παππά, Ευάγγελο – Αλεξάνδρα Παππά, τα εγγόνια Νικόλαο – Ευτυχία, Ελένη, Γιώργο – Μαίρη, τα δισέγγονα Ευάγγελο, Μυρτώ Ανδριάνα και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 9/12/2025 και ώρα 11:00 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Α΄ κοιμητηρίου.