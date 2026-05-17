Aπεβίωσε η Ελένη Λέγγα

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Ελένη Κων. Λέγγα.
Κηδεύεται τη Δευτέρα 18 – 5 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Λέγγας, Ευανθία Λέγγα
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Γεώργιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ευαγγελία Ζιώγα – Μπουκουράκη, Ζωή Ζιώγα και Δημήτριος Σίμος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Δευτέρα 18 – 5 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .