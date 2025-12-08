Aπεβίωσε η Ελένη Καρτσιούκα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Ελένη Καρτσιούκα.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 & ώρα 16:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Γοργογυρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Τρύφων Καρτσιούκας και Μαρία Νταλιάνη, Μάρθα Καρτσιούκα και Αριστοτέλης Λιατίφης, Μιχάλης Καρτσιούκας και Πελαγία Δρετάκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Γοργογυρίου Τρικάλων την Δευτέρα 8– 12 – 2025 και ώρα 15:30 μ.μ.