Aπεβίωσε η Δήμητρα Μπέκου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Δήμητρα Νικ. Μπέκου.

H κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 31 – 12 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Μπέκος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κώστας Μπέκος και Γιούλα Καραγιώργου, Βασίλης Μπέκος και Βάσω Κλάντζου, Βίκυ Μπέκου και Νίκος Φαγκρίδας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νίκος, Γιώργος, Νίκος, Δήμητρα, Θάνος, Μαριέττα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Τετάρτη 31 – 12 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».