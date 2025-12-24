Aπεβίωσε η Γκόλφω Καραλή

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Γκόλφω Νικ. Καραλή.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 26 – 12 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βάσω Καραλή και Μάριος Μαρολαχάκης Βούλα Καραλή και Μανώλης Γιακουμιδάκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωστής, Κωνσταντίνος, Χριστίνα, Νικόλας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Παρασκευή 26 – 12 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».