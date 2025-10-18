Aπεβίωσε η Γεωργία Μιχαήλ

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών η Γεωργία Κων. Μιχαήλ.

Η κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 19 – 10 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελπίδα Μιχαήλ και Φάνης Πούλιος, Ειρήνη Μιχαήλ και Δημήτρης Σαριγκαλάς

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνα, Αντωνία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Κυριακή 19 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».