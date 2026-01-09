Aπεβίωσε η Βασιλική Μπέκιου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών η Βασιλική Μπέκιου.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 & ώρα 16:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δήμητρα Μάκκα, Μαρία Μπέκιου, Ελένη Μπέκιου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων σήμερα Παρασκευή 9 – 1 – 2026 και ώρα 15:30 μ.μ.