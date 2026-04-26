Aπεβίωσε η Βασιλική Μήτσιου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών η Βασιλική Μήτσιου.

Κηδεύεται την Δευτέρα 27-04-2026 και ώρα 13:00μμ στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού του (κοιμητηρίου) Ριζώματος Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Νικόλαος Μήτσιος και Βασιλική Σίμογλου, Θεόφιλος Μήτσιος και Ιουλιέτα Παπαδοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανάσιος, Αντωνία, Βασίλειος, Χρήστος

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ Νικόλαος

Η ΑΔΕΡΦΗ Αλεξάνδρα Λαΐου

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 27-04-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30μμ

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ‘’ΧΑΝΤΡΕΣ’’