Aπεβίωσε η Βασιλική Μήτσιου

Σε ηλικία 93 ετών έφυγε από τη ζωή η Βασιλική Αχ. Μήτσιου.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 6 – 11 – 2025 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου (Κοιμητηρίου) Ριζώματος Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου (Κοιμητηρίου) Ριζώματος Τρικάλων, την Πέμπτη 6 – 11 – 2025 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείου του Αντώνη Ζάρρα στο Ρίζωμα Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών “Παναγιώτου”.