Aπεβίωσε η Αργυρή Μάμαλη

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η Αργυρή Βασ. Μάμαλη.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Θανάσης Μάμαλης και Μαρία Νατσιοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Πέμπτη 11 – 12 – 2025 και ώρα 1.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .