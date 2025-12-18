Aπεβίωσε η Αλεξάνδρα Μπούλμπου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Αλεξάνδρα Θεοδ. Μπούλμπου.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 18 – 12 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Ζαχαράκη, Ευαγγελία Πρεσβυτέρα και Παναγιώτης Ιερεύς Μπρέλλας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χρυσομηλιάς Καλαμπάκας, την Πέμπτη 18 – 12 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .