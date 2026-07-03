Aπεβίωσε η Αλίκη Μακρή – Τρίγκα

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Μακρή – Τρίγκα.

Κηδεύεται το το Σάββατο 4 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κλέαρχος Μακρής – Τρίγκας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Χρήστος και Κάριν Τσιότρα, Ευαγγελία Μακρή

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων, το Σάββατο 4 – 7 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο της Γιάννας στην Ζηλευτή Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».