Aπεβίωσε η Αλίκη Μακρή – Τρίγκα

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Μακρή – Τρίγκα.
Κηδεύεται το το Σάββατο 4 – 7 – 2026 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κλέαρχος Μακρής – Τρίγκας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Χρήστος και Κάριν Τσιότρα, Ευαγγελία Μακρή
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων, το Σάββατο 4 – 7 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο της Γιάννας στην Ζηλευτή Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».