Aπεβίωσε η Αικατερίνη Μυλωνά

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Αικατερίνη Δημ. Μυλωνά το γένος Φλιούκα.
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 16 – 3 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΓΙΟΣ Σωτήριος Μυλωνάς
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κατερίνα, Δημήτριος και Φωτεινή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων, την Δευτέρα 16 – 3 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Σταμούλη στην Ράξα Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».