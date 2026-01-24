Aπεβίωσε η Αθηνά Λάνταβου – Γούλα

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η Αθηνά Λάνταβου – Γούλα.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 26 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Δημήτριος Μπαταγιάννης Δήμητρα Λάνταβου Μένη Λάνταβου και Αχιλλέας Μπόκας

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Δευτέρα 26 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .