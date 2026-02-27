Aπεβίωσε η Αγγελική Σαριγγαλά

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών η Αγγελική Ευθ. Σαριγγαλά.

Κηδεύεται το Σάββατο 28 – 2 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευάγγελος και Ξανθή Σαριγγαλά, Γιώργος Σαριγγαλάς και Βούλα Γιώτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ευθύμιος, Ευαγγελία, Αγγελική, Ευθύμιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, το Σάββατο 28 – 2 – 2026 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».