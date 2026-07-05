Eφυγε αιφνίδια από τη ζωή ο Τρικαλινός κλειδαράς Νίκος Αποστόλου

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή, σε ηλικία 66 ετών, ο Νίκος Αποστόλου, ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση κατασκευής και επισκευής κλειδιών στην οδό Κολοκοτρώνη.

Κηδεύεται την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ : ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ : ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου στις 18:30 π.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Ά Κοιμητήριο Τρικάλων.