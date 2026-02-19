Απεβίωσε ο Αθανάσιος Φαλαγκάρας

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών ο Αθανάσιος Χαρ. Φαλαγκάρας.

H κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 19 – 2 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μυροφύλλου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Σταυρούλα Φαλαγκάρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χαρίκλεια Φαλαγκάρα και Ευάγγελος Καραούλας, Βάια Φαλαγκάρα και Γεώργιος Ζήντρος, Παναγιώτης Φαλαγκάρας και Ευανθία Σακελλαρίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αθανάσιος – Ιάσωνας, Μαρία, Ελευθερία, Κυριακή – Σταυρούλα, Αλέξανδρος – Χρήστος, Γεώργιος – Αθανάσιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μυροφύλλου Τρικάλων, την Παρασκευή 19 – 2 – 2026 και ώρα 1.00μ.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».