Εφυγε από τη ζωή η Ελένη Τσουτσοπούλου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών η Ελένη Τσουτσοπούλου.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 & ώρα 15:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων το Σάββατο 7 – 2 – 2026 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.