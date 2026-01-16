Eφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Μπέλλου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών η Αικατερίνη Ιωαν. Μπέλλου.

H κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 17 – 1 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευάγγελος και Θεοδώρα

Μαρία και Φώτης

Αριστείδης και Ελένη

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Βασιλική, Κωνσταντίνα – Μαρία, Αικατερίνη, Γεωργία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων, το Σάββατο 17 – 1 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».