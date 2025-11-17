Απεβίωσε ο Δημήτριος Μαραγκός

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Δημήτριος Κων. Μαραγκός.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 17 – 11 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Μαραγκού
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γιάννης Μαραγκός, Γιώργος Μαραγκός, Εύα Μαραγκού και Αθανάσιος Γκέκας
Η ΑΔΕΛΦΗ Ελένη Καραβασίλη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων, την Δευτέρα 17 – 11 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».