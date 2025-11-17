Απεβίωσε ο Δημήτριος Μαραγκός

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Δημήτριος Κων. Μαραγκός.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 17 – 11 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Μαραγκού

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γιάννης Μαραγκός, Γιώργος Μαραγκός, Εύα Μαραγκού και Αθανάσιος Γκέκας

Η ΑΔΕΛΦΗ Ελένη Καραβασίλη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων, την Δευτέρα 17 – 11 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».