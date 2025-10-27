Απεβίωσε ο Δημήτριος Παπαγιάννης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Δημήτριος Γεωρ. Παπαγιάννης.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 27 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γιώργος Παπαγιάννης, Ιωάννης Παπαγιάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Δευτέρα 27 – 10 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».