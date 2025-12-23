Σήμερα η κηδεία του 65χρονου Ιωάννη Μπατάλα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών και κηδεύεται σήμερα στις 15:30 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων ο Ιωάννης Μπατάλας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

Απόστολος και Βάσω Μπατάλα

Κωνσταντίνος Μπατάλας

Γρηγόριος Μπατάλας

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 23 – 12 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του

Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .