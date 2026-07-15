Σήμερα η κηδεία του 61χρονου Βασιλείου Ψαρρή

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων ο Βασίλειος Ψαρρής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ιωάννης και Κατερίνα, Στέφανος και Σωτηρία, Παναγιώτης και Ευαγγελία





ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων, την Τετάρτη 15 – 7 – 2026 και ώρα 6.30μ.μ.

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».