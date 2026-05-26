Σήμερα η κηδεία του 55χρονου Στέφανου Μάη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας ο Στέφανος Μάης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ Μαρία Μάη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Χρήστος Μάης, Σοφία Μάη και Κωνσταντίνος Μπανάς

Η ΑΝΙΨΙΑ Μαρία – Ηλιάνα Μπανά

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνα Καλαμπάκας, την Τρίτη 26 – 5 – 2026και ώρα 2.30μ.μ..

2)Ο καφές θα προσφερθεί από την οικογένεια , στην ταβέρνα του Πολύζου στην Καλαμπάκα.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .