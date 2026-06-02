Σήμερα η κηδεία του 55χρονου Δημοσθένη Οικονόμου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων ο Δημοσθένης Οικονόμου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Γεώργιος Οικονόμου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Όλγα Οικονόμου και Περικλής Τουτούκης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Βασίλης, Μαρία και Κωνσταντίνος

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Τρίτη 2 – 6 – 2026 και ώρα 7.00μ.μ..2) Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .