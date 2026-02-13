Σήμερα η κηδεία του 55χρονου Αριστείδη Μούτσιου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας ο Αριστείδης Μούτσιος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Μπόντια

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Μούτσιος, Ιωάννης Μούτσιος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Νικόλαος και Δήμητρα Μούτσιου, Κωνσταντίνος και Ευθυμία Μπόντια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Σούλα Μούτσιου – Χλωρού, Βάσω Μούτσιου και Γιάννης Ζιώγας, Γιάννης Μούτσιος, Νικόλαος Μπόντιας και Ελένη Γάλλου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας, τηνΠαρασκευή 13 – 2 – 2026 και ώρα2.30μ.μ.

2) Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του Γεωργίου Παπαγεργίου

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .