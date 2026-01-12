Σήμερα η κηδεία του Χρήστου Κόγια

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο Χρήστος Βασ. Κόγιας.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 12 – 1 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Νικόλαος Κόγιας και Φαίη Γαζέτα, Παναγιώτης Κόγιας και Κατερίνα Νάκου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη, Χρίστος, Αναστασία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Δευτέρα 12 – 1 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».