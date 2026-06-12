Σήμερα η κηδεία του Χρήστου Γιαννουλάκου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Πηγής Τρικάλων ο Χρήστος Γιαννουλάκος.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Δάφνη Κωτούλα
Τα παιδιά: Δημήτριος Γιαννουλάκος & Άννα-Μαρία Πανταζή Στυλιανός Γιαννουλάκος & Αθανασία Αργυροπούλου
Τα εγγόνια: Χρήστος, Μάξιμος, Χρήστος, Δάφνη, Μαρία, Άγγελος, Μάριος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημ.: Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Πηγής Τρικάλων την Παρασκευή 12/6/26 και ώρα 5:30 μ.μ.