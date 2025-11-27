Σήμερα η κηδεία του συνταξιούχου σωφρονιστικού υπαλλήλου Ιωάννη Τσακίρη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Ιωάννης Τσακίρης.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 στον Ι.Ν. Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αγλαΐα Τσακίρη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθανασία Τσακίρη και Νικόλαος Ζησόπουλος, Δήμητρα Τσακίρη και Σπύρος Βασδέκης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χριστίνα, Κατερίνα, Κώστας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Πέμπτη 27 – 11 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .