Σήμερα η κηδεία του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Κωνσταντίνου Γιοντζή

Απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο συνταξιούχος φιλόλογος Κωνσταντίνος Γιοντζής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαίρη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Απόστολος και Αθηνά, Βασίλειος, Ελένη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαίρη, Μαρία, Λήδα, Σοφία, Κωνσταντής

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Τετάρτη 5 – 8 – 2026 και ώρα 10.00 π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».