Κηδείες

Σήμερα η κηδεία του Στέφανου Κολώνα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 17:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Βαρουσίου Τρικάλων ο Στέφανος Κολώνας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ  ΤΕΚΝΑ: Κων/νος  και  Μαρία  Κολώνα, Μαρία  και  Πέτρος  Μακαρατζής,                              Βασίλειος  και  Ευαγγελία  Κολώνα, Σπυρίδων  Κολώνας

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: Στράτος, Στέφανος, Νότα, Άρτεμις

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ      ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ    ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός  θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Βαρουσίου Τρικάλων την Δευτέρα 27/4/2026 και ώρα 5.00 το απόγευμα.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου.