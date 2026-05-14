Σήμερα η κηδεία του Στέργιου Γεωργατσέλη

Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων ο Στέργιος Γεωργατσέλης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Παναγιώτης κ΄ Παναγιώτα Γεωργατσέλη, Γεώργιος Γεωργατσέλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Στέργιος, Αικατερίνη, Βασίλειος, Άγγελος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου τηνΠέμπτη14-5-2026 και ώρα 17:30μ.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ κοιμητηρίου Τρικάλων.