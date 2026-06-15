Σήμερα η κηδεία του Νικολάου Τσιλιβίκη

Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Παναγίας Παρηγορήτισσας Τρικάλων ο Νικόλαος Τσιλιβίκης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ ΤΣΙΛΙΒΙΚΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΒΙΚΗΣ & ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΗΛΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ Β΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 11:30