Κηδείες

Σήμερα η κηδεία του Νικολάου Τσιλιβίκη

Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Παναγίας Παρηγορήτισσας Τρικάλων ο Νικόλαος Τσιλιβίκης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ ΤΣΙΛΙΒΙΚΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΒΙΚΗΣ & ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: ΗΛΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ Β΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ 11:30