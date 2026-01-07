Σήμερα η κηδεία του Νικολάου Τασούλα

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ταξιαρχών Τρικάλων ο Νικόλαος Τασούλας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δάφνη Τασούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Παναγιώτης Τασούλας, Ελένη Τασούλα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις
1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ταξιάρχες Τρικάλων, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00μ.μ.
2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Καφετέρια του « Δημητρίου Τασιόπουλου ».