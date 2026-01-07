Σήμερα η κηδεία του Νικολάου Τασούλα

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ταξιαρχών Τρικάλων ο Νικόλαος Τασούλας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δάφνη Τασούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : Παναγιώτης Τασούλας, Ελένη Τασούλα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



Σημειώσεις

1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στους Ταξιάρχες Τρικάλων, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00μ.μ.

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Καφετέρια του « Δημητρίου Τασιόπουλου ».