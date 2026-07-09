Σήμερα η κηδεία του Κωνσταντίνου Ζάμπρα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γενεσίου Τρικάλων ο Κωνσταντίνος Ζάμπρας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Στυλιανή Ζάμπρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος Ζάμπρας και Στυλιανή Γεωργούλα, Δημήτριος Ζάμπρας και Λαμπρινή Γκονιάρη, Παρασκευή Ζάμπρα και Μάριος Λένος, Ευθυμία Ζάμπρα και Γεώργιος Μπαντέκας, Χρυσούλα Ζάμπρα και Παναγιώτης Ρίμπας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κων/νος, Ιωάννα, Αγγελος, Στέλλα, Ιφιγένεια, Ορέστης, Ευαγγελία, Κων/νος, Δήμητρα, Στυλιανή, Παύλος, Κων/ος

ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ. ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ.Η σορός θα μεταφερθεί στην οικία μας την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.