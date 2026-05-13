Σήμερα η κηδεία του Ιωάννη Μπαράκου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων ο Ιωάννης Μπαράκος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Μαρκοπούλου Μπαράκου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σεραφείμ Μπαράκος και Στέλλα Μπρακατσούλα, Άννα Μαρία και Ηλίας Ποντίκας

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Χρηστάκης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ιερέας Γεώργιος Μπαράκος και Πρεσβυτέρα Αγορίτσα Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος και Παναγιώτα Παπαναστασίου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 3.30 μ. μ.