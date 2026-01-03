Σήμερα η κηδεία του Ιωάννη Ζησόπουλου

Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Δημ. Ζησόπουλος.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 3 – 1 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αλεξάνδρα Ζησοπούλου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Ζησοπούλου και Λεωνίδας Μανάβης Δημήτριος Ζησόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αλεξάνδρα, Μανώλης
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ελένη Ζησοπούλου Αικατερίνη Τσιλιλή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, το Σάββατο 3 – 1 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ.
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».