Σήμερα η κηδεία του Ιωάννη Ζησόπουλου

Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιωάννης Δημ. Ζησόπουλος.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 3 – 1 – 2026 και ώρα 2.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αλεξάνδρα Ζησοπούλου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ελένη Ζησοπούλου και Λεωνίδας Μανάβης Δημήτριος Ζησόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αλεξάνδρα, Μανώλης

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ελένη Ζησοπούλου Αικατερίνη Τσιλιλή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, το Σάββατο 3 – 1 – 2026 και ώρα 2.00μ.μ.

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».