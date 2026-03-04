Σήμερα η κηδεία του Ευθύμιου Μεγαρχιώτη

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ευθύμιος Ηλ. Μεγαρχιώτης.

Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 – 3 – 2026 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεωργία και Κώστας Καπερώνης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χαρούλα και Βασίλης, Έφη

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Παναγιώτα, Γιάννης, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων, την Τετάρτη 4 – 3 – 2026 και ώρα 4.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο κατάστημα Τσαρονίκος στην Ράξα Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».