Σήμερα η κηδεία του Ελευθερίου Καψιώχα

Απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 09:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων ο Ελευθέριος Καψιώχας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βαΐα Καψιώχα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Καψιώχας & Ευγενία Ρέντζιου, Αθανάσιος Καψιώχας & Παναγιώτα Παπαδημητρίου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βαΐα, Ελευθέριος, Ραφαηλία-Αυγούλα, Ελευθερία

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Τρίτη 21 – 7 – 2026 και ώρα 9.00π.μ..

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .