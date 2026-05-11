Σήμερα η κηδεία του Δημητρίου Τσιαούση

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ι.Ν. Παναγίας Παρηγορήτριας του Β Κοιμητηρίου Τρικάλων ο Δημήτριος Τσιαούσης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΤΖΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΟΥΣΗ, ΔΑΦΝΗ & ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΑΜΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Παρηγορήτριας στις 10:00 π.μ.
Σημ. 2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄Κοιμητήριο Τρικάλων