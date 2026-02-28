Σήμερα η κηδεία του Δημητρίου Καλτσούδα

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτριος Καλτσούδας.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 28 – 02 – 2026 και ώρα 12:00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγναντιά Καλαμπάκας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αντιγόνη Καλτσούδα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σοφία και Παναγιώτης Γκουλιώνης, Ανδρέας και Αθηνά Καλτσούδα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγναντιά Καλαμπάκας, το Σάββατο 28 – 02 – 2026 και ώρα 11:30 π.μ.