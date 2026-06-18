Σήμερα η κηδεία του Γεωργίου Παλάσκα

Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γρηγορίου Γαρδικακίου Τρικάλων ο Γεώργιος Παλάσκας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γρηγόριος και Ιφιγένεια Παλάσκα, Κωνσταντίνος Μπάκας, Άρης και Μαρία Παλάσκα.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στο Γαρδικάκι Τρικάλων, την Πέμπτη 18 – 6 – 2026 και ώρα 6.00 μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».