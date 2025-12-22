Σήμερα η κηδεία του Γεράσιμου Μωρίκη

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Γεράσιμος Μωρίκης.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 22/12/2025 και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ-Φρειδερίκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Ιωάννης & Αγαθονίκη, Κων/νος & Πωλίνα, Σπυριδούλα & Άγγελος, Επαμεινώνδας & Μαρία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ-Γεράσιμος, Ανδρέας, Έρρικα, Όλγα,, Χαράλαμπος, Γεράσιμος, Ανδριανή
Τα αδέλφια, οι λοιποι συγγενείς.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 10.30 π.μ.