Σήμερα η κηδεία του Γεράσιμου Μωρίκη

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Γεράσιμος Μωρίκης.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα 22/12/2025 και ώρα 11.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .

Η ΣΥΖΥΓΟΣ-Φρειδερίκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-Ιωάννης & Αγαθονίκη, Κων/νος & Πωλίνα, Σπυριδούλα & Άγγελος, Επαμεινώνδας & Μαρία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ-Γεράσιμος, Ανδρέας, Έρρικα, Όλγα,, Χαράλαμπος, Γεράσιμος, Ανδριανή

Τα αδέλφια, οι λοιποι συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό ώρα 10.30 π.μ.