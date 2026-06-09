Σήμερα η κηδεία του Αλέξανδρου Σιμήτα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων ο Αλέξανδρος Σιμήτας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία Σιμήτα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Μαρία Σιμήτα, Παύλος Σιμήτας, Αθανάσιος Σιμήτας

Η ΜΗΤΕΡΑ Μαρία Σιμήτα

Η ΠΕΘΕΡΑ Πολέμω Πλεξίδα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Χαράλαμπος Σιμήτας, Ευαγγελία και Χρήστος Ζήσης, Εμμανουήλ Πλεξίδας και Κων/να Μανίκα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



Σημ.1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό τη Τρίτη 9/6/2026 και ώρα 6.00 το απόγευμα.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α Νεκροταφείου Τρικάλων.